Enorme incendio distrugge lo stabilimento Alpitronic a Bolzano | foto e video

Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a Bolzano , nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. In fiamme l’intero stabilimento dell’Alpitronic , leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche. Un’enorme ...

(Adnkronos) – Vasto Incendio in via di Mezzo ai Piani a Bolzano . I fumi sono intensi. "Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre , e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione", si legge nel comunicato della Protezione ...

Enorme incendio nella fabbrica Alpitronic di Bolzano. Il Comune: “Chiudete le finestre” - Enorme incendio nella fabbrica Alpitronic di bolzano. Il Comune: “Chiudete le finestre” - Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell'Agenzia dell'Ambiente. Sulla città una grossa nube di fumo ...

Incendio a Bolzano, Alpitronic: azienda leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche - incendio a bolzano, Alpitronic: azienda leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche - Nello stesso anno è partito il primo progetto di sviluppo con la Bmw. Nel 2015 l'azienda, in forte crescita ed espansione, si è spostata dal Noi Techpark di bolzano ai Piani, nell'ex sede dei ...

Grande incendio a Bolzano, in fiamme la sede dell'azienda Alpitronic - Grande incendio a bolzano, in fiamme la sede dell'azienda Alpitronic - Un grande incendio è scoppiato nella mattina dell’8 maggio in via di Mezzo ai Piani di bolzano: a fuoco lo stabilimento Alpitronic, azienda leader nel settore delle colonne di ricarica di auto ...