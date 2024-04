Assessorato alla legalità | Emiliano prova a salvarsi in braccio a Conte

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’ex pm avvia il rinnovo della giunta: dopo le dimissioni di Palese (Sanità), svolte in Ambiente e Trasporti Intanto, a Trani spunta la replica del sistema Bari, con compravendita di voti in cambio di posti di lavoro.

Michele Emiliano ha incassato il primo sì da una delle figure tecniche di alto profilo in materia di legalità che si innesteranno nell?esecutivo regionale: si tratta di Viviana... (quotidianodipuglia)

Regione Puglia: avvio rimpasto con tre donne: Ciliento, Matrangola e Triggiani: ... Viviana Matrangola , con delega a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e ... Torna per il momento 'ad interim' allo stesso presidente l'assessorato alla Sanità, dopo le ...