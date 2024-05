Ecco come la Russia stessa pagherà le armi che l' Europa invierà all' Ucraina

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sarà ladi Vladimir Putin a pagare per leche l'all'di Volodymyr Zelensky, per aiutarla a rispondere all'invasione. Dopo mesi di difficili trattative, i governi dei 27 Stati membri dell'Unione hanno trovato alla fine un accordo sul provvedimento che...

Nelle manovre annunciate dal Cremlino, sia i missili Iskander a corto raggio che i Kalibr a lunga gittata. “Testate dieci volte più potenti di quella di Hiroshima”. Ma l’utilizzo in battaglia “resta improbabile perché controproducente per Mosca”. ...

Spia russa espulsa dal Regno Unito: lavorava nell'ambasciata di Mosca. Si alza la tensione con il Cremlino - Spia russa espulsa dal Regno Unito: lavorava nell'ambasciata di Mosca. Si alza la tensione con il Cremlino - Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato oggi l'espulsione dell'addetto militare presso l'ambasciata russa a Londra, con la motivazione che si tratterebbe di «un ufficiale dell'intelligence» ...

Zelensky, l'omicidio era un «regalo» per Putin. Il piano: 80mila euro e mine antiuomo per l'attentato (sventato) - Zelensky, l'omicidio era un «regalo» per Putin. Il piano: 80mila euro e mine antiuomo per l'attentato (sventato) - L'ennesimo complotto per uccidere Volodymyr Zelensky questa volta è stato ordito in seno agli stessi servizi segreti incaricati di difenderlo. Il piano sventato da Kiev, l'ultimo ...

Mosca: 'Continueremo a sviluppare la cooperazione con la Corea Nord' - Mosca: 'Continueremo a sviluppare la cooperazione con la Corea Nord' - "Nello stesso momento in cui Mosca ha posto il veto al rinnovo del mandato del gruppo, la russia ha spedito petrolio raffinato dal porto di Vostochny alla Corea del Nord. Le spedizioni russe hanno già ...