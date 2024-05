(Di martedì 7 maggio 2024) Le sanzioni secondarie funzionano e ieri il Financial Times titolava: “I flussi finanziari russidopo che gli Stati Uniti li hanno messi nel mirino”. E’ l’effettomi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Borsa, avvio in rialzo per il Ftse Mib trainato da Unicredit. Crollo di Iren (-4,46%) dopo l’arresto di Signorini - Borsa, avvio in rialzo per il Ftse Mib trainato da Unicredit. Crollo di Iren (-4,46%) dopo l’arresto di Signorini - La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta. Il Ftse Mib sale dello 0,57% a 34.181 punti sostenuto dal rally di Unicredit (+3,1%) dopo i conti. Sale anche Stm (+2,59%). Precipita Iren dopo l’arresto ...

Gli scambi della Russia con Cina e Turchia crollano. È sempre la stessa "sanzione micidiale" di Biden - Gli scambi della Russia con Cina e Turchia crollano. È sempre la stessa "sanzione micidiale" di Biden - L’ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti puntava a colpire le triangolazioni finanziarie. Le banche cinesi e turche sanno chi scegliere tra il dollaro e Putin ...

Moderna, crollano le vendite del vaccino anti-Covid. Ma i risultati del primo trimestre sono migliori delle attese - Moderna, crollano le vendite del vaccino anti-Covid. Ma i risultati del primo trimestre sono migliori delle attese - Il bilancio del primo trimestre 2024 di Moderna segnala un declino verticale nel fatturato, frutto del crollo della domanda del vaccino ... Negli ultimi 12 mesi le azioni hanno perso oltre il 15% e ...