Atti vandalici e furti Denunciati sette giovani

(Di martedì 30 aprile 2024) I responsabili della nottata di follia in centro storico, a Perugia, avrebbero un volto. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia e della stazione di Ponte San Giovanni erano intervenuti, intorno alle 4.40 di sabato, erano stati segnalati da residenti, in via Matteoli, almeno una decina divisti prendere a calci le autovetture in sosta. I militari dell’Arma hanno rintracciato alcune delle persone segnalate, un gruppo di 7 ragazzi, tra cui 3 minori di 15, 16 e 17 anni, che erano subito scappate nelle vie limitrofe tentando di sottrarsi al controllo. Inseguiti e fermati dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di oggetti, tra cui alcuni monili in oro, di cui non hanno saputo giustificare il possesso, per questo sono stati accompagnati in via Ruggia. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che i fermati ...