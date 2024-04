Perché Matteo Berrettini é in tabellone a Madrid e sino a quando potrá utilizzare il ranking protetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Nell’ultimo meseha giocato quattro tornei ed altri tre dovrebbe disputarne nel prossimo mese e mezzo: a metà marzo l’azzurro ha centrato la finale, poi persa, nel Challenger 175 di Phoenix, ma in Arizonaha giocato nel main draw grazie ad una wild card. Nel torneo seguente, l’ATP Masters 1000 di Miami,è entrato direttamente in main draw, questa volta grazie al(numero 74), così come accaduto a Marrakech (ultimo degli ammessi), torneo di categoria ATP 250 poi vinto. A Montecarloha ricevuto una wild card, potendo così partecipare al torneo, iniziato subito dopo quello vinto in Marocco, mentre ilgli garantirà l’iscrizione diretta al ...