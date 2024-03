Bene Dodo e i quarti conquistati Basta con la sofferenza nel finale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il desiderio di soffrire sembra la caratteristica principale di questa Fiorentina. Soffre lei, soffrono i suoi tifosi. Anche quando non ha nessun senso. Beh, a questo giro, dentro una partita di calcio mediocre, è andata, l’obiettivo è stato centrato e nessuno si ricorderà di un giovedì blindato con lo stadio vuoto e col gioco assente. Forse è solo una questione di scarsa personalità. I trenta secondi finali di sbandamento totale contro la Roma sono un’altra storia e fanno male per davvero. Contro il Maccabi la Fiorentina ha fatto tutto da sola. Ha annoiato, ha segnato, ha sbagliato, ha regalato un gol e quindi cinque minuti di panico senza senso. Le belle notizie si chiamano(ben tornato) edi. Non dimentichiamoci che questa coppa low cost è l’obiettivo primario della squadra e del tecnico. ...

Firenze, 25 febbraio 2024 - Settimana lunga per la Fiorentina dopo il pareggio beffa nel derby contro l'Empoli di domenica scorsa. Domenica di vigilia per i ragazzi di Italiano , che stamani si sono ... (sport.quotidiano)

E’ iniziata la preparazione della Fiorentina verso la sfida con il Torino. Squadra in campo alle 11 al Viola Park, stesso orario anche per l’allenamento di oggi e di domani. Martinez Quarta non si è ... (sport.quotidiano)

BARAK, DEV'ESSERE LA MUSICHETTA. SOTTIL EVANESCENTE, RIECCO DODO

Controlla Bene gli avversari che certo non si impegnano per metterlo ... attento in copertura anche se gli avversari sono davvero poca cosa. Puntuale, 6,5 (dal 70' Dodo - Il ritorno in campo non è dei ...firenzeviola

Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1, Italiano: “Contento per Dodò, tenevamo a questo risultato”: Nonostante il pareggio allo stadio Artemio Franchi contro il Maccabi Haifa, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è riuscita ad ottenere il passaggio ai quarti ...footballnews24

Cantaquintaniere, il gran ritorno. Dodi Battaglia presidente di giuria: Il celeberrimo chitarrista dei Pooh, insieme agli altri giurati, sceglierà il vincitore. Ecco tutti i cantanti in gara .lanazione