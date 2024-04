Diffidati Bayern Monaco-Real Madrid - giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Idi, match valevole per l’andata delle semifinali della Champions League 2023/2024. E’ tutto pronto per la grande sfida che andrà in scena martedì 30 aprile alle 21:00 nella cornice dell’Allianz Arena. La compagine bavarese, dopo aver fallito gli altri obiettivi stagionali, vuole provare ad arrivare fino in fondo alla più importante competizione calcistica d’Europa. Gli uomini guidati da Carlo Ancelotti, dal loro canto, hanno intenzione di portare a casa un altro scalpo importante dopo aver eliminato i campioni in carica del Manchester City. Per quanto riguarda la situazione dei, giunti a questo punto del torneo, i cartellini gialli vengono completamente azzerati. Per questo motivo non ci sono calciatori a...