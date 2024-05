Dengue in Italia - disinfestazione straordinaria a Ferrara per un caso di infezione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Aumenta la preoccupazione per i casi di virusin. Aè stata messa in atto unaper undi, che riguarda una persona residente in città di rientro da un viaggio in area a rischio e che è in buone condizioni. A permettere di individuare il contagio è stato il sistema di sorveglianza attivato come da linee guida. Ilè stato subito comunicato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'azienda Usl della città, si legge in una nota dell'Ausl.

Per Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, "se non arriveremo a una vera e propria endemia, potremo sicuramente avere focolai molto più consistenti rispetto al passato" La diffusione del Virus Dengue in Italia è "un rischio ...

(Adnkronos) – La diffusione del Virus Dengue in Italia è "un rischio veramente importante da tenere sotto controllo". Con il riscaldamento climatico e l'epidemia ancora in corso in Sud America, "quest'anno dobbiamo aspettarci più casi" nel nostro ...

