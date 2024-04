(Di lunedì 15 aprile 2024) Per Arnaldo Caruso, presidente della Societàna di virologia, "se non arriveremo a una vera e propria endemia, potremo sicuramente avere focolai molto più consistenti rispetto al passato" La diffusione delinè "un rischio veramente importante da tenere sotto controllo". Con il riscaldamento climatico e l'epidemia ancora in corso in Sud

Dengue , coppia italiana contrae il virus : massima allerta in città Il virus della Dengue inizia a preoccupare e non poco anche il nostro Paese. L’ultima notizia arriva direttamente dal comune di ... (cityrumors)

(Adnkronos) – La diffusione del Virus Dengue in Italia è "un rischio veramente importante da tenere sotto controllo". Con il riscaldamento climatico e l'epidemia ancora in corso in Sud America, ... (corrieretoscano)

Virus Dengue in Italia "Inevitabile che prenda sempre più piede" - Il presidente dei virologi Arnaldo Caruso: 'Con la tropicalizzazione del clima e i potenziali vettori diffusi ormai ovunque, la possibilità che la Dengue e le altre arbovirosi prendano sempre più pied ...adnkronos

Dengue in Italia, la mappa dei casi nel bollettino Iss. Bassetti: “Il vaccino Ecco per chi è raccomandato” - L’infettivologo sul primo rapporto del ministero: “Ora è il momento della prevenzione. D’ora in poi dobbiamo fare molta attenzione perché i casi d’importazione non si trasformino in focolai interni” ...quotidiano

Dengue, è emergenza anche in Perù. Insediata task force al ministero della Salute - Al ministero della Salute la task force dovrà redigere un piano di prevenzione e contrasto dell'infezione, ma la situazione in Italia è sotto controllo ...doctor33