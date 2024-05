De Luca | Organico medici carente - continua la battaglia per accorciare liste attesa in sanità

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Al Pascale e negli altri ospedali in Campania resta il problema delledi. Dobbiamo lavorare per il mio obiettivo che prevede che entro la fine di quest’anno siamo la prima regione d’Italia per ledi”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, che ha inaugurato oggi al Pascale il nuovo robot chirurgico monoportale. “Aidico – ha detto Dedi fronte all’auditorium del Pascale pieno di– che da parte nostra sarebbe da idioti non rispettare e incentivare i grandi. Ma ci sono settori su cui lavorare. Qualche anno fa quando abbiamo studiato la mobilità passiva dalla Campania ero convinto che ne avevamo molti in oncologia, invece quasi metà della ...

Le associazioni di consumatori consigliano a chi non riesce a prendere appuntamento nel pubblico di sfruttare una vecchia norma del governo Prodi. Ma in molte Regioni è difficilmente applicabile

“La politica degli annunci non risolve nulla. Ogni volta diffonde messaggi che possono portare consensi in vista delle elezioni ma non attua cambiamenti: si limita a fare enunciazioni, mentre i problemi vanno affrontati alla radice, senza avere ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Al Pascale e negli altri ospedali in Campania resta il problema delle liste di attesa . Dobbiamo lavorare per il mio obiettivo che prevede che entro la fine di quest’anno siamo la prima regione d’Italia per le liste di ...

MotoGP, Bastianini e Martin nella 'lista d'attesa' di Aprilia per il 2025 - MotoGP, Bastianini e Martin nella 'lista d'attesa' di Aprilia per il 2025 - Anche Bezzecchi è nella lista della Casa di Noale, ma l’attuale offerta sarebbe per vestire i colori di Trackhouse, quindi nel team satellite ma con una moto ufficiale. L’alternativa per la prima ...

Liste attesa, Testa (Snami): tagli a prescrizioni sono errore che ricadrà su medici e pazienti - liste attesa, Testa (Snami): tagli a prescrizioni sono errore che ricadrà su medici e pazienti - "Limitare la possibilità di richiedere esami e consulenze non solo compromette la salute dei cittadini, ma mina anche la loro fiducia". Così Angelo Testa, presidente Snami interviene nuovamente sul de ...

“Voto di scambio politico mafioso a Cercola”, così la figlia del boss si presentò in comune per ritirare i certificati elettorali - “Voto di scambio politico mafioso a Cercola”, così la figlia del boss si presentò in comune per ritirare i certificati elettorali - Il clan di camorra dei De Micco-De Martino aveva messo le mani sulle amministrative di Cercola (Napoli) dell’anno scorso comprando voti a 30 euro al primo turno e 20 euro al ballottaggio nel quartiere ...