Calciomercato Milan – Nuovo attaccante | la notizia che fa sorridere Furlani

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel prossimoestivo ilprenderà une in queste ore arrivano novità positive per i rossoneri

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan avrebbe individuato un nuovo giocatore per rinforzare il proprio reparto difensivo (pianetamilan)

Rugani e Luvumbo, all'ultimo respiro, in un campionato povero di grandezza: Milan e Atalanta pareggiano, per la gioia di chi precede e di chi insegue. Il Bologna non fa ancora tremare il mondo ma le italiane sì, conquista il terzo posto esprimendo un calcio bello e concreto, ...huffingtonpost

Milan-Atalanta, moviola: per Orsato solo 3” al Var, i rigori e le proteste rossonere: Il tocco c’è, ma il braccio è attaccato al corpo. Al 39’ Giroud colpisce Holm sugli sviluppi di un calcio d’angolo nell’area del Milan. Il giocatore dei nerazzurri si tocca al volto, ma il francese ...sport.virgilio

Cesari e Ordine, lite furibonda in diretta sul rigore di Milan-Atalanta: “Devi chiedermi scusa”: Nel corso del programma di Italia 1 Pressing c'è stata una feroce litigata tra l'ex arbitro Graziano Cesari e il giornalista Franco Ordine ...fanpage