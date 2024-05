Danni al Maradona | Resterà chiuso - l’annuncio preoccupa i tifosi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La situazione del Diego Armandoresta critica, la news delle ultim’ore lascia esterrefatti iazzurri. La situazione del Diego Armandoresta critica. L’impianto sportivo di Fuorigrotta, oggetto di numerose critiche da parte del patron Aurelio De Laurentiis, nonostante i lavori di ammodernamento degli ultimi anni ancora non garantisce una situazione degna. Nel corso delle ultima annate, infatti, sono state tante le indiscrezioni, annesse ad immagini e video relative a situazioni fatiscenti all’interno del primo stadio cittadino. Alla fine, però, nulla si è mosso, se non l’astio tra Aurelio De Laurentiis e la giunta comunale, amplificatosi di settimana in settimana a furia di botta e risposta tra le due parti. Stadio, situazionente: le ultime news mettono i ...

Domani alle ore 18:00 Napoli-Roma allo Stadio Maradona : annunciata la line-up di artisti che si esibiranno prima dell’inizio della gara Non è previsto il tutto esaurito per domani al Maradona . La Curva B inferiore sarà inagibile per lavori di ...

LA FEBBRE DEI TIFOSI. Già in 900 prenotati per il Maradona - LA FEBBRE DEI tifosi. Già in 900 prenotati per il maradona - Il Bologna si prepara per una trasferta decisiva al maradona con mille tifosi al seguito, sognando la Champions. La vittoria a Napoli potrebbe aprire le porte a un sorpasso sulla Juventus e a una stor ...

Jana Schröder: la sua mostra omaggio a Maradona - Jana Schröder: la sua mostra omaggio a maradona - D.A.M., la mostra personale di Jana Schröder presso la galleria Alfonso Artiaco nel centro storico di Napoli.

Il Mattino: "Maradona, il mistero del Pallone ritrovato" - Il Mattino: "maradona, il mistero del Pallone ritrovato" - Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio al ritrovamento dal trofeo vinto da Diego Armando maradona: "maradona, il mistero del Pallone ritrovato. Il trofeo dopo il Mondiale '86 rubato a Napoli, sar ...