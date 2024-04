Stadio Maradona - partono nuovi lavori | un’area sarà interdetta ai tifosi

(Di martedì 23 aprile 2024) Il progetto di Aurelio De Laurentiis legato al nuovo impianto è ancora vivo. Intanto, sono previsti deialloDiego Armando. Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare al Napoli una nuova casa. L’idea del patron azzurro di costruire un nuovo impianto sportivo non è scemata affatto. L’operazione non è semplice ovviamente, in quanto bisognerà trovare i dovuti accordi con il Comune e non solo. Intanto, la zona è stata individuata. Al momento, l’area di Bagnoli risulterebbe “adeguata” al progetto del patron partenopeo. A tal proposito, si è tenuto un incontro istituzionale a Roma proprio per parlare ed analizzare il piano Bagnoli. Ad assistere al tutto erano presenti: Aurelio De Laurentiis, il ministro degli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione, il Pnnr, Raffaele Fitto, il sindaco Manfredi e infine ...

Tempo di lettura: 2 minutiLa commissione Sport, presieduta da Gennaro Esposito, ha incontrato la dirigente Gerarda Vaccaro e le associazioni sportive per discutere dello Stadio Maradona . Le associazioni sportive hanno chiesto un tavolo permanente, con Comune e Calcio Napoli, che possa permettere di pianificare sia gli allenamenti e la preparazione, sia le competizioni, anche alla luce del crescente interesse verso l’impianto per ... (anteprima24)

Napoli-Frosinone non è stata una sfide come le altre. Infatti, allo stadio Diego Armando Maradona si sono verificati diversi episodi importanti. La domenica appena trascorsa è stata molto difficile per Calzona e i suoi uomini. La squadra è stata fermata dal Frosinone sul punteggio di 2-2, risultato che complica nettamente la corsa alla prossima Champions League. Ovviamente, il discorso è ancora aperto, ma occorrerà una striscia di vittorie per ... (spazionapoli)

Tempo di lettura: < 1 minutoDalla Giunta comunale via libera ai lavori di messa in sicurezza di un settore delle gradinate della Curva B inferiore dello Stadio Maradona , dove si sono evidenziati alcuni avvallamenti dei gradoni. Per la realizzazione dell’intervento occorrerà un mese e mezzo di tempo: i lavori avverranno sotto il diretto controllo del Servizio tecnico Edilizia sportiva dell’Area Patrimonio del Comune , verrà delimitata e ... (anteprima24)

Stadio a Bagnoli, De Laurentiis oggi incontra il ministro Fitto con Manfredi - Piano per un nuovo Stadio a Bagnoli: questa mattina Aurelio De Laurentiis sarà a Roma per incontrare il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto. Lo ...tuttonapoli

Repubblica- De Laurentiis incontra oggi Manfredi per parlare del nuovo Stadio! Il piano da realizzare non è semplice… - “La Repubblica” si è soffermata sull'incontro a Palazzo Chigi tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gaetano Manfredi.gonfialarete

REPUBBLICA - Incontro a Palazzo Chigi tra ADL e Manfredi per discutere del nuovo Stadio - La Repubblica si è soffermata sull'incontro a Palazzo Chigi tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gaetano Manfredi, sindaco partenopeo, per parlare del nuovo Stadio: "Piano per un nuovo ...napolimagazine