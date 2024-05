Danimarca - Spagna e Portogallo le isole felici dei socialisti alle prossime Europee | è grazie a loro se eviteranno una débâcle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le elezionidel prossimo giugno forniranno indicazioni importantigrandi famiglie politiche del Vecchio Continente, ma per alcuni si riveleranno foriere di bilanci dosi. L’anza progressista deie Democratici, principale formazione di centro-sinistra a livello comunitario, ha bisogno di un buon risultato per uscire dalla crisi che la attanaglia da diverso tempo, ma le difficoltà sperimentate in diversi Stati membri rischiano di rivelarsi difficili da superare. A pesare sono, tra le altre cose, il crollo in Germania, la scomparsa dei progressisti in Repubblica Ceca o l’irrilevanza del centrosinistra in Polonia, mentre la lieve ripresa in Francia e in Grecia è un segnale positivo ma non sufficiente a invertire la tendenza continentale. Tra le poche...