Europee | Schlein con Pse a Berlino - ' socialisti mai con Meloni' **

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Con Olaf Scholz e gli altri leader del Pse "firmeremo una dichiarazione congiunta della famiglia socialista: la nostra totale indisponibilità ad alleanze con la destra nazionalista". Così Ellya 'Il Domani' sull'evento Pse oggi a, a cui interverrà nel pomeriggio, in vista delle prossime elezioni europee. Una tappa che la segretaria dem definisce "importantissima". "No dunque -argomenta- non solo al gruppo di Identità e Democrazia di Salvini e Le Pen, ma anche ai Conservatori di Giorgia. Lo diciamo subito, dopo le aperture di Ursula Von der Leyen su cosa vorrà fare se dovesse toccare a lei la presidenza della Commissione". Non è che così spingete i Popolari a destra? "No, mandiamo un messaggio chiaro alle forze popolari e liberali: basta con la normalizzazione ...