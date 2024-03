Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Il Palermo ha battuto il Como e ha convinto i bookmaker: è la prima rivale della Cremonese in quota per un posto nella prossima Serie A. Su Snai e Sisal il ritorno dei ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – Il Palermo ha battuto il Como e ha convinto i bookmaker: è la prima rivale della Cremonese in quota per un posto nella prossima Serie A. Su Snai e Sisal il ritorno dei ... (calcioweb.eu)

Designati i direttori di gara delle gare partite per la 26esima giornata di campionato ROMA - Due scontri diretti in chiave promozione nel programma della 26esima giornata di Serie B. Sabato, alle ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Palermo.Ranocchia"Vittoria a Lecco fondamentale,noi ci crediamo": Calcio: Palermo.Ranocchia"Vittoria a Lecco fondamentale,noi ci crediamo": "Con il Venezia scontro diretto importante da vincere", dice il centrocampista rosanero Palermo (ITALPRESS) - "Ieri abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale per ripartire, venivamo da due sconfitte ...

Palermo, Ranocchia: “Siamo sempre dentro alla lotta per la promozione”: Palermo, Ranocchia: “Siamo sempre dentro alla lotta per la promozione”: Palermo – I rosanero tornano da Lecco con una vittoria, quella che serviva ai siciliani per provare a sognare ancora la promozione diretta in Serie A. Ai microfoni ufficiali del club di viale del Fant ...

Palermo, Ranocchia: ” Vittoria a Lecco fondamentale, credo alla A. Tifosi e CFG…”: Palermo, Ranocchia: ” Vittoria a Lecco fondamentale, credo alla A. Tifosi e CFG…”: Dopo il successo contro il Lecco ed in vista del big match contro il Venezia, Filippo Ranocchia crede nelle chances promozione del Palermo ...