Calcio - cosa sappiamo sull' agenzia con cui il governo vuole controllarlo

Gyokeres ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in ottica CALCIOMERCATO. Dove andrà il fuoriclasse dello Sporting Il fenomeno Viktor Gyokeres , protagonista con lo Sporting CP campione in Portogallo con ben 27 reti, ha voluto rilasciare qualche ...

Sassuolo, Carnevali: “Salvezza La speranza è l’ultima a morire” - Sassuolo, Carnevali: “Salvezza La speranza è l’ultima a morire” - Chi si comporta correttamente dovrebbe essere premiato, chi no dovrebbe essere penalizzato. Qualsiasi cosa possa migliorare il sistema calcio, bisogna ascoltarla. La bozza non ho avuto modo di vederla ...

Mercato Inter: per il centrocampo del futuro piace Moleiro, considerato il 'nuovo Pedri' - Mercato Inter: per il centrocampo del futuro piace Moleiro, considerato il 'nuovo Pedri' - Il centrocampista del Las Palmas piacerebbe ai nerazzurri come possibile rinforzo per il centrocampo, costa 20 milioni di euro ...

La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora - La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora - I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del Governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei conti in sostituzione.