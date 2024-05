Crystal Lake | la serie prequel di Venerdì 13 è stata annullata

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È ufficiale: la produzione delladella famosa saga horror13, èsospesa. La casa di produzione e distribuzione cinematografica A24 ha deciso di interrompere la produzione della. Per i fan dell’amato franchise horror, questa è una notizia deludente, ma non perdete la speranza, perché potrebbero riconsiderare la decisione. Infatti, in merito alla possibile decisione di fermare la realizzazione della, Jeff Sneider, critico cinematografico di The InSneider, ha detto: “Ho sentito che A24 ha staccato la spina a, laprevista da Peacock basata sul franchise di13 con il killer mascherato Jason Voorhees. Bryan ...

Euphoria , la serie ideata e scritta da Sam Levinson, sarebbe dovuta andare in produzione per il suo terzo capitolo questa primavera. Dopo due stagioni di successo e l’annuncio di una terza , arriva una fase di stallo per Euphoria . La serie tv ...

proseguono le riprese della nuova Serie TV di produzione Netflix intitolata A.C.A.B. – La Serie in un carcere di Velletri, in provincia di Roma Negli scorsi giorni la città di Velletri in provincia di Roma, tra la curiosità dei cittadini, è ...

La Mia Auto: tutte - La Mia Auto: tutte - La M4 Competition Sport vince però il confronto in accelerazione: 3,4 secondi per archiviare lo 0-100 km/h contro i 3,7 della serie limitata. La produzione inizierà a luglio 2024, in Germania il ...

Il MAN TGE raggiunge il “Next Level” - Il MAN TGE raggiunge il “Next Level” - Il large van della Casa del Leone alza gli standard di comfort e sicurezza con nuove funzionalità, offrendo una maggiore sicurezza attiva e passiva con undici nuovi sistemi di assistenza (per un total ...

Sky in UK da fine agosto lancia Sky Sports+ con fino a 100 eventi in contemporanea - Sky in UK da fine agosto lancia Sky Sports+ con fino a 100 eventi in contemporanea - Con il lancio nel mercato UK di Sky Sports+ questo agosto, gli appassionati di sport nel territorio inglese avranno accesso a una quantità senza precedenti di scelte attraverso i live stream, l'app mo ...