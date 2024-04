A C A B – La Serie | proseguono le riprese della produzione Netflix

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 6 aprile 2024)lenuovaTV diintitolata A.C.A.B. – Lain un carcere di Velletri, in provincia di Roma Negli scorsi giorni la città di Velletri in provincia di Roma, tra la curiosità dei cittadini, è stata interessata dall’arrivo di unatelevisiva di rilievo. Una carovana sulla stregua delle produzioni cinematografiche ha fatto tappa nella città per girare alcune scenenuovaTV diper il momento annunciata con il titolo di A.C.A.B. La. Le telecamere si sono accese nei pressi del Palazzo comunale, più precisamente nell’ex Carcere Pontificio. La struttura dell’ex Carcere ...