PSG-Dortmund, Orsato si commuove all'ultima della carriera in Champions - PSG-Dortmund, Orsato si commuove all'ultima della carriera in champions - PSG-Borussia Dortmund, la "last dance" dell'arbitro di Schio Quella del Parc des Princes è stata una partita speciale non solo per Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, ma anche per Daniele Orsato: ...

Cosa serve al Bayern Monaco per andare in finale di Champions - Cosa serve al Bayern Monaco per andare in finale di champions - L`ultimo step prima della finale di champions League in programma a Wembley il 1° giugno prossimo è la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco.

La Champions fa tremare la Juve, esonero e ribaltone: “Pallino Thiago Motta” - La champions fa tremare la Juve, esonero e ribaltone: “Pallino Thiago Motta” - Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.it I tedeschi di Terzic sono la sorpresa della champions League e si impongono anche in terra francese dopo il successo in casa dell’andata. Il PSG manca così ...