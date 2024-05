Champions League 2024 | ecco quando si gioca la finale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’ultimo atto di una cavalcata, come al solito, entusiasmante. La, con l’andata di ieri sera e stasera, conoscerà i nomi delle sue finaliste, sulla base anche di ciò che capiterà al ritorno. Chi solleverà la Coppa dalle ‘grandi orecchie’ nella capitale londinese? Il Manchester City detentore del trofeo (vinto l’anno scorso battendo l’Inter) è stato eliminato nei quarti dal Real Madrid di Carlo Ancelotti (allenatore che di trofei ne ha conquistati ben 4 in panchina, oltre alle 2 datore). I nomi delle possibili finaliste sono già famigerate e conosciute. Una di queste è proprio il Real Madrid, come detto precedentemente. I “blancos” dovranno sfidare il Bayern Monaco per accedere allaufficiale. Ieri sera, invece, è andata in scena la semidi ...

Vincere la sfida per atterrare a Wembley, stadio che metterà in palio la UEFA Champions League di questa stagione calcistica. Dopo aver assistito al match d’andata tra queste due compagini, giocato in terra teutonica, i padroni di casa del Real ...

Napoli, senza la Champions difficile convincere David o Gimenez: ora Dovbyk è in pole - Napoli, senza la champions difficile convincere David o Gimenez: ora Dovbyk è in pole - E lo stesso vale per Gimenez, 23 gol in 30 gare di campionato olandese, più due in champions e una in Europa league. Il messicano s’è messo in mostra, vale almeno 60 milioni e vuole giocare la ...

Juventus, per Thiago Motta niente PSG. Al-Khelaifi: 'Resta Luis Enrique' - Juventus, per Thiago Motta niente PSG. Al-Khelaifi: 'Resta Luis Enrique' - Emre Can: «Sono fiero di essere il capitano del Borussia, vogliamo vincere la finale di champions». Le parole dell’ex Juve Emre Can, ex centrocampista della Juve, ai microfoni di Sky Sport ha commenta ...

Champions League Real Madrid Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video - champions league Real Madrid Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video - Semifinale Ritorno - Borussia Dortmund – Paris Saint-GermainMercoledì 8 Maggio 2024 il match di UEFA champions leaguein esclusiva su Prime Video L’attesissimo match di ritorno della semifinale di UEFA ...