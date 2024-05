Corruzione | Conte - ' problema diffus - la politica deve avere un colpo di reni'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag (Adnkronos) - "Abbiamo posto ildellae della contaminazione mafiosa già agli inizi di dicembre quando abbiamo posto la questione morale. Nessuno ci ha ascoltato. Adesso le inchieste giudiziarie, dalla Puglia alla Liguria, dal Piemonte alla Sicilia, confermano uno". Lo ha detto Giuseppe, a margine di una iniziativa di Legambiente sul Green deal. "Laundi, un sussulto di dignità. Non possiamo lasciare che la magistratura faccia il suo corso e che larimanga indifferente. Altrimenti i cittadini non recupereranno più la fiducia nella classe. Ieri il governo ha voluto affossare la legge ...

Corruzione: Conte, 'problema diffuso, la politica deve avere un colpo di reni' - corruzione: Conte, 'problema diffuso, la politica deve avere un colpo di reni' - Roma, 8 mag (Adnkronos) - "Abbiamo posto il problema della corruzione e della contaminazione mafiosa già agli inizi di dicembre quando abbiamo posto la questione morale. Nessuno ci ha ascoltato. Adess ...

L' arresto di Toti per corruzione scuote la Liguria. Schlein: "Si dimetta" - L' arresto di Toti per corruzione scuote la Liguria. Schlein: "Si dimetta" - A un mese dalle elezioni europee, un terremoto giudiziario sconvolge Genova e la Liguria: il presidente della Regione Giovanni Toti, accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti co ...

El gobernador de Liguria, Giovanni Toti, detenido por corrupción - El gobernador de Liguria, Giovanni Toti, detenido por corrupción - In poche parole, l’accusa è quella di corruzione. Giovanni Toti è accusato di essere ... In particolare, il governatore avrebbe detto ad Aldo Spinelli: “Abbiamo risolto il problema a tuo figlio sul ...