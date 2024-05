Corruzione | Conte - ‘c' è problema questione moral - ferita a democrazia' **

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 07 mag. - (Adnkronos) - “Questi arresti confermano una cosa che stiamo dicendo da tempo e su cui politica e media fanno finta di nulla: c'è undie, di corruzione, di contaminazione tra politica e affari, c'è un tariffario da Nord a Sud” per i voti che si comprano con “10,20 euro fino a 50 euro. Non possiamo far finta di nulla, è unagravissima alla”. Così Giuseppe, a margine degli Stati generali dei commercialisti. “Mi rivolgo ai cittadini: iniziamo ad andare a votare in massa tutti perché così non ci sarà più bisogno di pagare un voto 20, 50 euro, votando in massa. Fatevi sentire”.

