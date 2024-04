Cesena - abbiamo vinto pensando solo a noi Donnarumma si gode la sua stagione super

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) E’ stato il primo acquisto deledizione 2023-2024 e, a quello che si è visto in questa, si è trattato di un arrivo a dir poco fondamentale. Daniele, difensore e centrocampista con licenza di impazzare sulle fasce, svariare e anche metterla dentro, è stato un elemento chiave nella squadra di mister Toscano. Molti tifosi bianconeri sostenevano che Toscano nel scegliere la formazione mettessepiù altri dieci. Esagerazioni, s’intende, ma che vanno però vicino all’importanza che il giocatore napoletano ha avuto per il Cavalluccio.è stato decisivo in ogni zona del campo in cui è stato impiegato, ha servito otto assist e ha anche segnato 4 gol: il primo nel derby d’andata contro il Rimini5-2, il secondo nel 4-0 casalingo contro ...