Auto contro albero | morti coniugi nel Chietino

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Gravissimo incidente stradale ad Ari, (Chieti), dove sono morte due persone. Si tratta di due anziani. Sul posto un'ambulanza del 118 di Chieti, i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constare i decessi. L'uomo, 94enne, era alla guida e potrebbe aver avuto un malore. Le due persone sono decedute sulla strada provinciale tra Ari e Filetto, lungo un rettilineo. Le vittime sono iVincenzo Brenna e Maria Rosa Raspa, rispettivamente 94 e 79 anni, residenti ad Ari. Con tutta probabilità l'uomo, che era alla guida di una Fiat Panda, finitaun. La donna è morta sul colpo, l'uomo è stato estratto vivo dall', ma è morto poco.

