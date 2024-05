Allenatore Milan - domani si decide il futuro di Conceiçao

Milan, Conceicao o Fonseca: il derby portoghese divide i tifosi, il precedente del bluff di De Laurentiis - Però avrei preferito decisamente altro " e anche, ricordando il precedente col Napoli : "Ho capito, domani Conceicao rinnova con adeguamento grazie al polverone alzato da Mendes sta settimana " e ...

Napoli si prepara alla festa degli addii in diretta su Rai 2, Adl incassa altri no per la panchina - Festa scudetto Napoli, ultimo atto. Domani al Maradona è in programma la consegna della coppa del tricolore a capitan Di Lorenzo, poi prenderà il via l'ennesima festa messa in piedi dal presidente De Laurentiis per celebrare il terzo ...