Coghe Pro Vita esclusivo | “Uccidere un bambino non è un diritto europeo”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il portavoce dell’Onlus Pro& Famiglia, in esclusiva a Cityrumors.it dopo la mozione che auspica l’inserimento dell’aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali Europei: “Un giorno tragico” “Ieri è stato un giorno tragico per la storia dell’Europa”. Con queste parole Jacopo, portavoce dell’Onlus Pro& Famiglia, commenta ai microfoni di Cityrumors, la scelta del Parlamentodi approvare la mozione che auspica l’inserimento dell’aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali. La proposta è passata con 336 voti a favore, mentre ad opporsi sono stati in 163. Si tratta, per dovere di cronaca, di un voto simbolico: la risoluzione non è ibfatti vincolante e ilall’aborto richiederebbe l’appoggio di tutti i 27 Stati membri per essere incluso nella Carta dei diritti ...