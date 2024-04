Global Champions Tour | a Città del Messico ci saranno De Luca | Gaudiano e Casadei

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’Italia dell’equitazione, in particolare del salto ostacoli, sarà rappresentata anche adel, in occasione della terza tappa dele dellaLeague. Dopo gli appuntamenti di Doha e, soprattutto, quello di Miami Beach, dove si è preso la vittoria con i suoi Rome Gladiators, il 1° aviere scelto Lorenzo Decontinuerà la sua stagione in sella a Cappuccino 194 e Denver de Talma. Oltre a lui viil carabiniere Giacomoche, scioltosi dopo il debutto darà continuità al suo percorso, montando Corradiena Van’t Klein Asdonkz e Marbella du Chabli, e l’appuntato Emanuele, in sella a Julius.D e Crack Balou. La gara a squadre, ossia la ...

Trasferte in Messico, Francia, Paesi Bassi e Belgio per gli azzurri del salto ostacoli - In Italia ultimi appuntamenti del Toscana Tour e del Gorla Spring Tour con oltre 470 amazzoni e cavalieri di 42 nazioni e un migliaio di cavalli Dalla Florida al Messico, il carabiniere Giacomo Casa ...fise

The Coca-Cola Company Celebrates Everyday Greatness with Global Program in Advance of Olympic and Paralympic Games in Paris - Coca-Cola Champions Sustainability, Competition and Inclusivity to Create Magic in Paris and Around the World (ANSA) ...ansa

Prestiti, cresce il mercato Globale delle digital lending platform e dell’intero settore fintech - L'accelerata digitalizzazione del settore finanziario ha catapultato le fintech dai margini all’avanguardia. Di qui, la rapida espansione del mercato Globale ...repubblica