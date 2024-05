Cinema | Zoffili Lega - ' ok Camera a ddl coproduzion - opportunità per Italia e Giappone'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Esprimo piena soddisfazione per l'approvazione definitiva da parte delladei Deputati, avvenuta all'unanimità, del Disegno di legge di ratifica dell'Accordo sullatografica tra il Governo della Repubblicana e il Governo del, di cui sono stato relatore a Montecitorio, che segna un significativo impegno nella condivisione di progetti culturali etografici. L'accordo, sottoscritto a Tokyo nel 2023, di cui mi sono fatto personalmente promotore per una rapida calendarizzazione in Aula, ha seguito un iter veloce che ha portato in meno di un anno a questo risultato". Così il deputato dellaEugenio, presidente della sezione di amicizia UIP ...

Firenze, 17 marzo 2024 - Margherita Hack andata in scena nei giorni scorsi in Rai e raccontata nei set allestiti la primavera scorsa a Pistoia, Prato e Firenze. Qualcosa di importante bolle in pentola per il centenario pucciniano con un copione ...

Juliette Binoche al cinema ne "Il gusto delle cose", un'ode alla passione culinaria - Juliette Binoche al cinema ne "Il gusto delle cose", un'ode alla passione culinaria - Tran Anh Hung, regista francese di origine vietnamita, è stato già vincitore della camera d'oro a Cannes nel 1993 con "Il ... tanto frenetici in un ristorante quanto caotici al cinema”). Cos'è l'arte ...

Smart+, la società di consulenza per il cinema: «In Italia 3.000 case di produzione, servono aggregazioni» - Smart+, la società di consulenza per il cinema: «In Italia 3.000 case di produzione, servono aggregazioni» - L’industria cinematografica italiana vale quasi 2 miliardi, ma è frammentata in oltre 3 mila società che spesso non hanno competenze per trovare finanziamenti e costruire budget sostenibili ...