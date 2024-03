Telecamera con vista La magia della Toscana per il cinema e le serie tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 - Margherita Hack andata in scena nei giorni scorsi in Rai e raccontata nei set allestiti la primavera scorsa a Pistoia, Prato e Firenze. Qualcosa di importante bolle in pentola per il centenario pucciniano con un copione che resta ancora top secret. Il 2024 potrebbe portare una grande fiction sul maestro ambientata a Viareggio e Lucca. Ma il prodotto televisivo otografico oltre che essere un’operazione culturale è anche economica. Una sorta di effetto cineturismo che genera investimenti di enti pubblici e privati su storie che sono un pretesto per parlare e soprattutto far vedere territori. Un dato che riguarda il 2015 (ma a distanza di tempo i numeri sono ancora più consistenti) fa capire bene di cosa si parli. In quell’anno il cineturismo in Italia se si considerano film e fiction ha generato un fatturato di 11 miliardi compreso ...