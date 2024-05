Le vendite di iPhone di Apple in Cina sono calate del 19% nel periodo gennaio-marzo 2024, segnando il peggior trimestre dal 2020 segnato dalla pandemia del Covid-19. Il colosso di Cupertino sta continuando a cedere quote di mercato a favore dei ...

Roma, 3 mag. (askanews) – Apple ha reso noti risultati trimestrali con un fatturato in contrazione, in particolare a causa della diminuzione delle vendite nel mondo cinese. In tutto gli affari della casa fondata da Steve Jobs sono calati del 4% ...

Cina: vendite di autovetture +9% a gennaio-aprile - cina: vendite di autovetture +9% a gennaio-aprile - Pechino, 08 mag - (Xinhua) - Le vendite al dettaglio di autovetture in cina hanno raggiunto quasi 6,42 milioni di unita' nei primi quattro mesi di ...

Investimenti, Cina: ecco come beneficiare della trasformazione a lungo termine - Investimenti, cina: ecco come beneficiare della trasformazione a lungo termine - “Attualmente in cina stiamo trovando un gran numero di aziende di successo che hanno un enorme potenziale a lungo termine. Se riusciremo ad investire a un prezzo vantaggioso, sfrutteremo queste opport ...

Troppi scalatori sulla stessa parete, rimangono appesi alle corde per un’ora. La società turistica: “Abbiamo fatto un errore di valutazione” - Troppi scalatori sulla stessa parete, rimangono appesi alle corde per un’ora. La società turistica: “Abbiamo fatto un errore di valutazione” - Grande tensione all’inizio di questa settimana sul monte Yandang (in cina), quando un gran numero di scalatori sono rimasti bloccati per più di un’ora alla parete della montagna, aggrappati solo alle ...