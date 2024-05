(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pechino, 08 mag – (Xinhua) – Lai produttori nazionali di ciclomotori e scooter elettrici a installare ildi posizionamento satellitare ad alta precisionenei loro prodotti, ha dichiarato oggi il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. I produttori sono stati invitati ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo e a produrre prodotti leggeri, intelligenti e di rete per soddisfare meglio la domanda dei consumatori, secondo i documenti pubblicati dal ministero e da altre due autorita’. Lae’ un’importante produttrice e utilizzatrice di ciclomotori e scooter elettrici, il cui numero di proprietari ha raggiunto i 350 milioni nel Paese. Tuttavia, il settore si trova ad affrontare sfide come la bassa concentrazione industriale e le ...

Cina: incoraggia uso di sistema di posizione BeiDou in bici elettriche - cina: incoraggia uso di sistema di posizione BeiDou in bici elettriche - Pechino, 08 mag - (Xinhua) - La cina incoraggia i produttori nazionali di ciclomotori e scooter elettrici a installare il sistema di posizionamento ...

Così Orbán spalanca la porta dell’Ue alla Cina dell’alleato Xi Jinping - Così Orbán spalanca la porta dell’Ue alla cina dell’alleato Xi Jinping - L’isolamento in Ue spinge l’Ungheria tra le braccia di Pechino: boom di investimenti e commercio. Il primo ministro vede l’avanzata del regime come la prova del collasso del liberalismo occidentale ...

Borse chiudono in buon rialzo: sale fiducia in taglio tassi. Milano la migliore (+1%) - Borse chiudono in buon rialzo: sale fiducia in taglio tassi. Milano la migliore (+1%) - Focus su trimestrali: Amplifon e Intesa in evidenza nel Ftse Mib. Petrolio sale su tensione Gaza e rialzo prezzi saudita ...