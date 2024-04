Cina | esperti stranieri incoraggiano cooperazione nei campi medico e sanitario

VERONA - E' una corsa contro il tempo per riportare in Italia un Turista veneto di 33 anni gravemente ferito in Africa. L'uomo si trova ora ricoverato nella terapia intensiva di un...

Verona, 3 febbraio 2024 – È ricoverato in gravi condizioni un Turista veronese in vacanza in Kenya, rimasto ferito in un incidente in piscina a Malindi. L’uomo si trova nella terapia intensiva del Mombasa Hospital: il governatore Luca Zaia è in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e ...

