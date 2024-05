Perché oggi non va in onda Chi l’Ha Visto?

MillionDay : di seguito i Numeri vincenti relativi al l’estrazione del primo maggio 2024 , con gli altri Numeri dell’Extra MillionDay . In palio un milione di euro! Anche nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori si gioca con la fortuna, ed ecco arrivato il momento per una nuova doppia estrazione ... Leggi su (ilveggente)

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo, cambio di programmazione | 1 maggio 2024 Perché Uomini e Donne oggi, mercoledì 1 maggio 2024, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi si festeggia la Festa dei lavoratori per questo motivo il dating show condotto da Maria De ...

Leggi su (tpi)