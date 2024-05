Maurizio Aiello - chi è la moglie Ilaria Carloni | Quando eravamo fidanzati ero più gelosa

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha sposato lanel 2010 a seguito di dieci anni di fidanzamento: dalla loro unione sono arrivati Ludovica e Matteo. L’attore sarà ospite oggi a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. La storia tra il volto di Alberto Palladini della soap Un Posto Al Sole e la compagna di vita risale al 2000incontra l’avvocatessa partenopea. I due dopo aver convissuto sugellano la loro storia con le nozze: nel 2012 arrivava la primogenita Ludovica seguita nel 2017 da Matteo. Ospite del programma C’è Tempo Per dove e l’attore è intervenuto insieme allaed i figli durante una vacanza a Capri aveva presentato ...

Ilaria Carloni, Ludovica e Matteo: chi sono la moglie e i figli di Maurizio Aiello/ Matrimonio dopo 10 anni… - Ilaria Carloni, Ludovica e Matteo: chi sono la moglie e i figli di Maurizio aiello/ Matrimonio dopo 10 anni… - Ilaria Carloni, Ludovica e Matteo, chi sono la moglie e i figli di Maurizio aiello: matrimonio dopo dieci anni di fidanzamento.

Amalia Ercoli Finzi: dal sacrificio alle stelle - Amalia Ercoli Finzi: dal sacrificio alle stelle - Nelle ore di Italiano e Scienze abbiamo intrapreso un percorso riguardante le donne in campo scientifico. Ci siamo soffermati soprattutto sulla storia di Amalia Ercoli Finzi e sulla lettura del suo li ...

Accoltella ex moglie, arrestato dai carabinieri. Lei è grave - Accoltella ex moglie, arrestato dai carabinieri. Lei è grave - SASSOFERRATO, 06 MAG - Una donna di 50 anni, è stata accoltellata sotto casa a Sassoferrato (Ancona), in via Bramante dal marito da cui si stava separando. Erano in auto, quando l'uomo ha estratto un ...