Rozzano | Consiglio Comunale vota in favore dello stadio dell’Inter!

Lo stadio dell'Inter infiamma il Consiglio Comunale di Rozzano: maggioranza compatta per il sì, M5S critico: A rendere nota la cosa è Il Giorno-Milano Metropoli, che svela come l’ultima seduta del Consiglio comunale abbia aperto una ... Non abbiamo progetti migliori per fare crescere Rozzano e non fare uno ...fcinternews

Stadio Inter, scontro politico a Rozzano: opposizione spaccata, a giugno le elezioni: La politica si divide sul tema stadio: da una parte la maggioranza, favorevole all’impianto, mentre dall’altra il M5S è contrario. PD diviso.fcinter1908

Stadio Inter a Rozzano, è scontro politico: opposizione spaccata in vista delle elezioni di giugno: Se la maggioranza continua a essere favorevole, a patto che si rispettino certe soluzioni, e il MoVimento 5 Stelle continua la sua battaglia per il No, il Pd si divide.calcioefinanza