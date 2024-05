I centri per migranti in Albania? Non prima di novembre e per pochi intimi

In base al bando per la gestione avrebbero dovuto aprire a maggio, il ministero della Difesa prevede la consegna dei lavori per le strutture in autunno. I costi rischiano di arrivare a un miliardo di euro

Dal coinvolgimento del volontariato – comprese le associazioni antiabortiste – nei consultori alla patente a punti nei cantieri, dall’aumento dei fondi per costruire i centri per migranti e richiedenti asilo in Albania alle correzioni sulla ...

Il 20 maggio sapremo chi si aggiudicherà il bando di gara pubblicato a marzo dal ministero dell’Interno per la gestione dei centri , due hotspot e un centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), che l’accordo con l’Albania vedrà nascere nel porto di ...

Trenta euro a voto per la prima tornata elettorale e venti per il ballottaggio. Era questo il tariffario della presunta compravendita delle preferenze a Cercola, in provincia di Napoli, in occasione d ...

La protesta è sostenuta dal Comitato Lavoratori delle Campagne che denuncia: "Dall'estate scorsa, la più grande baraccopoli d'Italia è senz'acqua. Oggi, come già nel passato mese di dicembre, gli abit ...

Negli ultimi giorni sono ripresi gli sbarchi di migranti: nelle ultime 24 ore 627 persone sono arrivate a Lampedusa, 80 a Pantelleria.