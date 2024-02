Paura a Guazzino | incendio | cede parte del solaio Anziani fuori casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il fumo che esce dal tetto, l’arrivo dei pompieri di Montepulciano e della polizia municipale di Sinalunga. Il cedimento didelche apre una ferita nel tetto della. L’accesso all’immobile che viene interdetto per cui la coppia che viveva lì deve trovare una sistemazione alternativa. Una giornata dunque che i due pensionati di– lui 82 anni, lei 77 – dimenticheranno difficilmente. L’allarme scatta ieri mattina nella frazione di Sinalunga. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo. Ma l’ipotesi più probabile è che l’sia partito da una canna fumaria per poi propagarsi addirittura al tetto dell’abitazione. A notare che dai tegolini esce del fumo sono fortunatamente i vicini di. Sulle prima sembra normale, c’è una canna fumaria. Ma quando ...