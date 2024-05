C’è ancora domani - in esclusiva su VelvetMAG | Silvia Salvator - Priscilla Micol Marino e Maria Chiara Orti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ode al cinema femminile e agli esordi attoriali e autoriali. Il film di Paola Cortellesi, C’è, opera prima della regista, da lungometraggio originale e coraggioso – giunto ai David di Donatello con ben 19 candidature, che hanno fruttato 6 David vinti – si conferma un successo specie tra il pubblico, non solo italiano. Qui, ini,che nel film interpretano rispettivamente: Sora Elvira, Sora Giovanna e Sora Rosa. Si è parlato tanto dell’opera prima di Paola Cortellesi, un film che riporta il bianco e nero sul grande schermo e ora anche in streaming su Netflix e NOW TV. Ma se la scelta stilistica ...