Trovato morto in strada a Pavia - il presunto assassino è troppo esile per aver trasportato il corpo | tutti i dubbi

(Di martedì 7 maggio 2024) Fausto Baiguera ha ammesso dicolpito Julio Santos, il 36ennefuori dalla sua abitazione a. È accusato di omicidio anche se i misteri rimangono ancora tanti: Baiguera èpermosso ildi Santos, non è statoalcun oggetto contundente e suldella vittima non c'erano segni di violenza.

