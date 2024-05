Carabinieri - un anno a difesa del patrimonio culturale di Roma

Roma, 23 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

Pechino, 24 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

Pechino, 24 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

Palermo, lo stato dell’arte (rubata): il quadro dei Carabinieri - Palermo, lo stato dell’arte (rubata): il quadro dei Carabinieri - Questo lo stato dell’arte (rubata) che i Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Palermo hanno presentato sulle attività di contrasto al traffico illecito di beni archeologici e ai furti ...

Tre giorni per vivere “Cosenza al buio”: i non vedenti fanno da guida tra le bellezze della città - Tre giorni per vivere “Cosenza al buio”: i non vedenti fanno da guida tra le bellezze della città - Le tre giornate (oggi, domani e giovedì con inizio fissato per le ore 15) vedranno l’affiancamento di persone non vedenti e giovani ragazzi vedenti, alcuni dei quali studenti di Scienze Turistiche e ...

Beni culturali, Carabinieri di Siracusa in campo contro i trafugatori - Beni culturali, Carabinieri di Siracusa in campo contro i trafugatori - SIRACUSA – Le attività condotte nel 2023 dal Comando carabinieri tutela patrimonio culturale in Sicilia hanno visto impegnati i militari del Nucleo di Palermo e della dipendente Sezione di Siracusa in ...