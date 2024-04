Italia-Cina | universita’ mantengono legami piu’ stretti per tutelare patrimonio culturale

Il prossimo 6 maggio, alle ore 20.30, la pizzeria di Salvatore Lioniello a Succivo ospiterà un evento straordinario all’insegna del gusto e della solidarietà. I due maestri pizzaioli campani, Salvatore Lioniello e Raffaele Bonetta , uniranno le loro forze e la loro creatività per uno show a quattro mani a favore di Fondazione Serena per il Centro Clinico Nemo, dell’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Ospedale Monaldi di Napoli . La ... (ildenaro)

Tra le Spiagge più belle al mondo ce n’è una italiana. Si tratta della favolosa spiaggia dei Conigli, un paradiso terrestre incastonato nel cuore del Mediterraneo. Situata sull’isola di Lampedusa, in Italia, questa meraviglia è stata recentemente eletta la seconda spiaggia più bella del mondo dal Travellers’ Choice Best of the Best Awards 2024 dietro Praia da Falésia, in Portogallo. Un riconoscimento che conferma la sua straordinaria bellezza e ... (news.robadadonne)