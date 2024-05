Matteo Falcinelli - arrestato e torturato a Miami | “Soffrivo come un cane” 2 video smentiscono la polizia

Aveva la camicia già sporca di sangue prima dell’arresto a Miami Matteo Falcinelli , il 25enne di Spoleto che nella notte tra il 24 il 25 febbraio scorso è stato fermato con violenza dalla polizia e trattenuto poi per 13 minuti, legato mani e piedi. Sono diversi i punti rimasti oscuri sulla ... Continua a leggere>>

È stato diffuso il nuovo video delle bodycam dei poliziotti risalente al momento dell'arresto di Matteo Falcinelli. Nel video si vede il ragazzo chiedere più volte ai poliziotti di poter rientrare nel locale per recuperare i suoi telefonini, chiedendo anche ai poliziotti di farlo al posto suo.

Studente italiano torturato in Florida: la verità solo grazie alle telecamere in dotazione agli agenti - Ma in Italia, nonostante siano previste, ne sono state distribuite meno di mille. Il caso falcinelli adesso riguarda le diplomazie

Caso falcinelli: nuovi video mostrano il brutale trattamento del ragazzo italiano - Man mano che arrivano le immagini in esclusiva di Quotidiano Nazionale, la brutalità dell'arresto, o meglio del pestaggio del ragazzo italiano ad opera della polizia americana, è ripreso dalle telecam

falcinelli, la madre: "Si sveglia di notte e urla. Non è più lui, ha problemi" - "Mio figlio è rimasto legato a terra per 13 minuti con le mani e le caviglie dietro la schiena. Ha rischiato di morire"