Liverpool - presentata la nuova maglia ispirata al trionfo dell’84 a Roma in Coppa Campioni FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) E’ ispirato alladeivinta anel 1984 il nuovo kit disegnato da Nike per ilin vista della prossima stagione. I reds, con un video tributo “da italiani, signori della moda e dello stile” hanno infatti presentato unache richiama l’impresa compiuta nella Capitale ben 40 anni fa. C’è Mohamed Salah ritratto con una colonna in stileno, Darwin Nunez e Luis Diaz che mangiano un gelato e anche Virgil van Dijk che beve un caffè. That’s Amore ? Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk —FC (@LFC) May 2, 2024 Ciao ? Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived. ? Inspired by Rome ‘84. —FC (@LFC) May 2, 2024 SportFace.