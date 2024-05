Camila Giorgi a chiuso col tennis Ma non l’ha detto a nessuno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2024)haaddio al, senza dirlo davvero. S’è ritirata. Senza un comunicato ufficiale, un annuncio sui social, niente. Non si è iscritta agli Internazionali di Roma, e nemmeno al Roland Garros. Poi il suo nome è comparso sulla lista degli atleti ritirati della dell’Itia, l’organo indipendente salvaguarda l’integrità delprofessionistico. Finisce così: a 32 anni, 4 titoli conquistati in carriera (il più importante il 1000 di Montreal nel 2021) e potenzialità immense mai sfruttate davvero. La giocatrice italo-argentina ha giocato la sua ultima partita a marzo, a Miami: sconfitta dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek 6-1 6-1. Ha danzato per anni sul filo del talento e della sregolatezza, allenata con sprezzo totale d’ogni tattica e mille polemiche dal padre, personaggio ...