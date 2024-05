Calendario scolastico 2024 25 in Emilia Romagna | date - vacanze e ponti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bologna, 8 maggio– Conta 205 giorni di lezioni il prossimo anno, il-2025 che sentirà suonare la prima campanella lunedì 16 settembre. Campanella che ri-suonerà per il ‘tana liberi tutti’ venerdì 6 giugno 2025. Ad accendere il semaforo verde sul-2025 è la Giunta regionale.che riguarda tutte le scuole statali (dalla materna alle superiori) fino al sistema di formazione (IeFP). A Bologna, i nidi comunali aprono il 9 settembre e le materne comunali il 4 settembre. I giorni di vacanza Quanto alle agognate, per tutti libri chiusi per la commemorazione dei defunti (2 novembre); per lenatalizie (dal 24 dicembreal 6 gennaio 2025) e per quelle ...

In Puglia le lezioni per l'anno scolastico 2024 / 2025 inizieranno il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2025 . L'articolo Calendario scolastico ...

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da ...

