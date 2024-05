Canoa Velocità - gli Azzurri in gara in Ungheria per la qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma – La strada che porta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è sempre più corta e stretta per gli atleti della. Mercoledì 8 e giovedì 9 i migliori canoisti europei sono chiamati a misurarsi nell’ultima finestra diper le Olimpiadi sull’iconico campo didi Szeged, in. L’Italia, che ha già qualificato nellacanadese il C2 500 metri con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, andrà a caccia delle altre carte olimpiche a disposizione: K1 1000, K2 500, C1 1000 nella gare maschili, mentre al femminile le chance sono tutte da giocare nel K1 e K2 500, C1 200. Gli altri pass a cinque cerchi disponibili, per i quali glinon saranno in, sono per il C2 500 maschile e femminile. Ultima possibilità, dunque, ...