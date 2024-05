Calciomercato – Si torna a pensare a Domínguez | un fatto lo spinge verso il Milan

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nicolás, ex Bologna e oggi al Nottingham Forest, già trattato dalnelestivo 2023. Matrimonio un anno dopo?

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada sta osservando l’ex centrocampista del Bologna Nico Dominguez: possibile offerta per l’estate… Il Milan è nuovamente sulle tracce del l’ex centrocampista del Bologna , oggi al Nottingham Forest, Nico Dominguez. ...

Calciomercato serie A, il pagellone: 7 a Marotta e Moncada, sv a Giuntoli - L'arrivo di Romelu Lukaku ha alterato radicalmente ogni giudizio sul calciomercato della Roma. Vero, la classifica dice un punto ma un centravanti del genere in Serie A ha dimostrato di poter ...

Calciomercato oggi 19 agosto: Milan, proposto Jovic. Lazio, novità porta e centrocampo. Colpaccio del Genoa - Come riporta Calciomercato.com , il potente agente Ramadani , avrebbe proposto al Milan il suo assistito, Luka Jovic . L'ex Real Madrid, che è con le valigie in mano dopo l'arrivo a Firenze di N'Zola ...