Centrosinistra | Bettini | ‘alleanza fra Pd e M5s è una necessità’

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Sono da anni fautore di un dialogo e di un’alleanza tra Pd e 5Stelle. È una necessità, perché altrimenti i progressisti non vinceranno più. Ed è un’occasione, perché ognuno può prendere qualcosa di buono dall’altro. La Schlein si è mossa in questa direzione. Con coraggio e generosità, perché nel Pd non tutti la pensano così. Capisco che in certi momenti difficili, come quello attuale, ogni partito voglia far valere le proprie ragioni. Ma non va superata una soglia; l’attacco al Pd ha colpito un?intera comunità. Poi è difficile rimettere assieme i cocci, se la rottura tocca nel profondo i rispettivi elettorati”. Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, si esprime sulle prospettive delin una intervista rilasciata alla Gazzetta del mezzogiorno “Sulle battaglie condivise occorre andare avanti. C?è uno ...